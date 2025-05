I 140 anni del Carlino Direttore per un giorno Al via domani con Patuelli

Domani prende il via “Direttore per un giorno”, un evento speciale per celebrare i 140 anni de Il Resto del Carlino. Con la partecipazione di figure di spicco come Patuelli, l'iniziativa offre l'opportunità di vivere da protagonista l'esperienza redazionale, unendo il mondo istituzionale, culturale e imprenditoriale in un dialogo stimolante e innovativo.

Nel calendario di eventi organizzati per festeggiare i 140 anni di vita de il Resto del Carlino prende il via “Direttore per un giorno”, un’iniziativa esclusiva che apre le porte della redazione a figure di rilievo del mondo istituzionale, culturale, imprenditoriale e sociale, offrendo loro l’occasione di vivere da vicino la costruzione del giornale. Ogni appuntamento vedrà un ospite speciale assumere, per una giornata, il ruolo simbolico di direttore della testata e partecipare alla riunione , per vivere in prima persona la scelta delle notizie, la titolazione, la riflessione editoriale, fino alla pubblicazione di un proprio editoriale sull’edizione del giorno successivo. Il primo “Direttore per un giorno” sarà domani Antonio Patuelli, presidente della Cassa di Ravenna: una figura centrale del mondo economico e finanziario, da sempre attenta al rapporto tra stampa, democrazia e libertà di espressione. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - I 140 anni del Carlino. Direttore per un giorno. Al via domani con Patuelli

