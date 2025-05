Hyundai Santa Fe quinta generazione vince Supreme Winner con design premium e powertrain 253 CV

La Hyundai Santa Fe di quinta generazione si aggiudica il prestigioso premio Supreme Winner ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2025, grazie al suo design premium e al potente motore da 253 CV. Questo riconoscimento, conferito da una giuria esclusivamente femminile di 82 giornaliste provenienti da 55 paesi, segna un importante traguardo nel settore automobilistico.

La Hyundai Santa Fe ottiene un riconoscimento di rilievo grazie al premio Supreme Winner ai Women's Worldwide Car of the Year Awards 2025, un attestato conferito dalla giuria esclusivamente femminile composta da 82 giornaliste provenienti da 55 nazioni. Tale onorificenza sottolinea il passaggio del marchio coreano verso una nuova linea stilistica che guarda al premium, .

