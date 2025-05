Hyundai dal design alla tecnologia nella nuova Santa Fe le ambizioni premium del brand

La nuova Hyundai Santa Fe si distingue per un design raffinato e tecnologie all'avanguardia, elevando le ambizioni premium del marchio. Riconosciuta come 'Supreme Winner' ai Women’s Worldwide Car of the Year Awards 2025, la Santa Fe celebra l'apprezzamento di una giuria di 82 giornaliste provenienti da 55 Paesi, testimoniando il suo impatto nel settore automotive.

(Adnkronos) – Con il riconoscimento di 'Supreme Winner'ai Women's Worldwide Car of the Year Awards 2025, massimo riconoscimento assegnato dall'unica giuria tutta al femminile del settore automotive, composta da 82 giornaliste di 55 diversi Paesi, la Hyundai Santa Fe conferma l'apprezzamento per il nuovo linguaggio stilistico del brand coreano, che – proprio con questo modello .

