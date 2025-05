Hunger Games | Maya Hawke entra nel cast del film prequel L' alba sulla mietitura

Maya Hawke si unisce al cast di "Hunger Games: L'alba sulla mietitura", il secondo prequel della celebre saga. Diretto da Francis Lawrence, il film promette di esplorare ulteriormente il universo di Katniss Everdeen, arricchendosi con il talento dell'attrice. Le aspettative per questa nuova avventura sono già alle stelle!

L'attrice Maya Hawke farà parte del cast stellare che sarà impegnato sul set di Hunger Games: L'alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence. Il cast del film Hunger Games: L'alba sulla mietitura, il secondo prequel della storia di Katniss Everdeen, si è arricchito con l'arrivo di Maya Hawke. L'attrice, prossimamente sugli schermi con l'ultima stagione di Stranger Things, interpreterà un personaggio importante nella storia di Haymitch. Il ruolo affidato alla star di Stranger Things Maya Hawke, infatti, avrà la parte di Wiress. Tra le pagine del romanzo Hunger Games: L'alba sulla mietitura, scritto da Suzanne Collins, si spiega che la giovane è la vincitrice dei quarantanovesimi Hunger Games, avendo sfruttato la sua intelligenza. Wiress è diventata mentore per il Distretto 12 durante la . 🔗Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Hunger Games: Maya Hawke entra nel cast del film prequel L'alba sulla mietitura

