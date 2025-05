Hunger Games | L’alba sulla mietitura trovato l’interprete di Beetee

Il casting per "Hunger Games: L’alba sulla mietitura" continua a prendere forma. Recentemente, è stato annunciato l'interprete di Beetee, uno dei protagonisti del film, che esplorerà le origini e le dinamiche preoccupanti del mondo degli Hunger Games. Questo prequel promette di approfondire la narrativa avvincente della saga, già amata dai fan.

Hunger Games: L’alba sulla mietitura, trovato l’interprete di Beetee Il casting per Hunger Games: L’alba sulla mietitura è in corso e la produzione ha appena annunciato un altro membro importante del cast che interpreterà un vincitore degli Hunger Games. Dopo il primo prequel di Hunger Games, La Ballata dell’Usignolo e del Serpente, l’autrice Suzanne Collins ha annunciato nel 2024 che avrebbe scritto un romanzo incentrato sui 50esimi Hunger Games, di cui Haymitch Abernathy è il vincitore; un adattamento cinematografico è stato approvato poco dopo. L’alba sulla mietitura avrà come protagonisti Joseph Zada??nel ruolo di Haymitch, Whitney Peak in quello di Lenore Dove Baird e Mckenna Grace in quello di Maysilee Donner. Le ultime notizie, tramite l’account ufficiale di Hunger Games X, sono che la star di Mufasa Kelvin Harrison Jr. 🔗Leggi su Cinefilos.it

