Hunger Games | L’alba sulla mietitura prequel con Maya Hawke e giovane Haymitch in un cast stellare

Hunger Games: L’alba sulla mietitura, il prequel atteso della saga, si arricchisce con l'eccezionale cast che include Maya Hawke. L'attrice, famosa per il suo ruolo in Stranger Things, darà vita a un personaggio cruciale per la giovinezza di Haymitch, promettendo di svelare chiavi importanti del passato e del mondo dei Hunger Games.

La nuova produzione cinematografica Hunger Games: L'alba sulla mietitura annuncia importanti novità, arricchendo il suo cast con la presenza di Maya Hawke. La giovane attrice, già nota per il suo ruolo nell'ultima stagione di Stranger Things, interpreta un personaggio chiave legato al destino di Haymitch Abernathy. Un personaggio determinante Nell'adattamento prequel tratto dall'omonimo romanzo di

