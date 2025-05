Huijsen vicino al Real Madrid | ecco quanto incassa la Juventus

Dean Huijsen, ex difensore della Juventus, è pronto a unirsi al Real Madrid dopo una stagione eccezionale con il Bournemouth in Premier League. Questo trasferimento porta con sé una significativa entrata per la Juventus, che beneficerà finanziariamente dall'operazione. Un nuovo capitolo avvincente si apre per il giovane talento olandese.

L’ex difensore bianconero sta per diventare un nuovo calciatore delle ‘Merengues’ dopo una stagione super in Premier, al Bournemouth Sono i giorni e le ore di Dean Huijsen, protagonista di una grande stagione con la maglia del Bournemouth. Il premio si chiama Real Madrid, che sta per vincere definitivamente la sfida con le altre big europee per il suo cartellino pagato circa 15 milioni l’estate scorsa. Huijsen vicino al Real Madrid: quanto incassa la Juventus (AnsaFoto) – Calciomercato.it Secondo le ultime informazioni, Huijsen è vicino a diventare un nuovo giocatore delle ‘Merengues’. Intenzionato a rinnovare il reparto arretrato, il club presieduto da Florentino Perez dovrebbe alla fine pagare la clausola risolutiva da circa 59 milioni di euro presente nel contratto che lega il ventenne alla società rossonera fino a giugno 2030. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Huijsen vicino al Real Madrid: ecco quanto incassa la Juventus

Altre fonti ne stanno dando notizia

Il Real Madrid tratta Huijsen col Bournemouth: quanto può incassare la Juventus

Da msn.com: Il Real Madrid insiste per Dean Huijsen e il trasferimento del giocatore in Spagna adesso sembra sempre più vicino, tanto che negli ultimi ...

Il Real è pronto a chiudere l’acquisto di Huijsen e fa felice la Juve: quanto guadagneranno i bianconeri

Si legge su fanpage.it: Dean Huijsen potrebbe presto finire al Real Madrid. La mossa degli spagnoli per accelerare la chiusura dell'affare fa felice anche la Juventus pronta a ...

Real Madrid-Huijsen, Blancos pronti a pagare la clausola: alla Juve poco più di 4 milioni

Da sport.sky.it: Il Real Madrid ha contattato il Bournemouth e ha espresso interesse a pagare la clausola rescissoria da 59 milioni di euro per portare il difensore in Spagna, può partire la macchina burocratica per p ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark

Call of Duty Mobile, la Stagione 12: Going Dark Al termine della Stagione dell?Anniversario, ha inizio Call of Duty: Mobile Stagione 12: Going Dark.