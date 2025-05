Huijsen Real Madrid il club spagnolo resta in vantaggio! Possibile affare da 59 milioni di euro | la Juve ha il 10% sulla futura rivendita ma potrebbe guadagnare solo 4 milioni Il motivo

Il Real Madrid si conferma in pole per Dean Huijsen, ex talento della Juventus, con un possibile affare da 59 milioni di euro. Nonostante la Juve detenga il 10% sulla futura rivendita, il guadagno stimato si ferma a soli 4 milioni. Le sue convincenti prestazioni al Bournemouth hanno attirato l'attenzione dei galacticos.

Huijsen Real Madrid, il club spagnolo resta in vantaggio per accaparrarsi l’ex talento bianconero: i dettagli. L’ex difensore della Juve Dean Huijsen sta stregando tutta Europa. Grandi prestazioni col Bournemouth stanno convincendo il Real Madrid a puntare su di lui per il futuro. Secondo quanto riportato da Di Marzio, il club spagnolo sarebbe pronto a pagare la clausola di 50 milioni di sterline ovvero 59 milioni di euro. La Juve ha il 10% sulla futura rivendita da calcolare sulla plusvalenza, ovvero circa 43 milioni di euro. Per questo motivo, i bianconeri potrebbero ricavare solo una cifra intorno ai 4 milioni di euro. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid, il club spagnolo resta in vantaggio! Possibile affare da 59 milioni di euro: la Juve ha il 10% sulla futura rivendita ma potrebbe guadagnare solo 4 milioni. Il motivo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Huijsen non ci sta: il clamoroso fake sul futuro e la netta smentita

tuttosport.com scrive: Il difensore ex Juve, ambito da più di un grande club, è stato costretto ad intervenire personalmente per fare chiarezza: cosa è successo ...

Dean Huijsen, primo obiettivo di Xabi Alonso per il Real Madrid

Lo riporta europacalcio.it: Xabi Alonso punta Dean Huijsen, giovane difensore del Bournemouth, come primo rinforzo per la difesa del Real Madrid 2025/26.

Huijsen, il Real Madrid resta in vantaggio: la Juventus ha il 10% sulla plusvalenza

Secondo gianlucadimarzio.com: Huijsen si prepara a lasciare il Bournemouth e il Real Madrid resta in vantaggio: alla Juventus andrà una percentuale sulla plusvalenza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Cake Star - Pasticcerie in sfida : Stasera su Real Time ad Alessandria e Cagliari

Stasera sabato 13 febbraio 2021 u Real Time andiamo ad Alessandria e Cagliari. Damiano Carrara e Katia Follesa sono alla ricerca delle migliori pasticcerie d'Italia! S04.