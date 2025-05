Huijsen Real Madrid ci sono conferme! Presentata l’offerta al giocatore! La Juventus osserva con interesse la trattativa | il motivo

Il Real Madrid ha ufficialmente presentato un'offerta per Dean Huijsen, giovane talento olandese, attirando l'attenzione della Juventus. Secondo Fabrizio Romano, il club spagnolo sta avviando trattative con l'entourage del giocatore, mentre i bianconeri seguono da vicino l'evoluzione della situazione. Scopriamo i dettagli di questa intrigante trattativa e le ragioni dell'interesse della Juve.

Huijsen Real Madrid, arrivano conferme! C'è l'offerta al giocatore! La Juve osserva con interesse: ecco perchè Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha formalizzato oggi un'offerta contrattuale per Dean Huijsen, avviando trattative con il suo entourage per assicurarsi il giovane difensore spagnolo. Sebbene il Real sia la destinazione preferita dell'ex Juventus, Chelsea,

