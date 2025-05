Huijsen Real Madrid arrivano conferme | già presentata l’offerta al calciatore! Ecco quanto guadagnerebbe la Juve Cifre e dettagli

Il Real Madrid ha ufficializzato un'offerta per Dean Huijsen, ex talento della Juventus. Secondo Fabrizio Romano, i negoziati sono in corso e si stanno definendo i dettagli economici. Scopriamo insieme le cifre e le implicazioni per la Juventus in questo passaggio chiave per la carriera del giovane calciatore.

Huijsen Real Madrid, già presentata l’offerta al calciatore. Le ultime novità sul gioiello ex Juventus. Come riportato da Fabrizio Romano, il Real Madrid ha inviato oggi una proposta contrattuale formale a Dean Huijsen e al suo entourage. Sono in corso i colloqui per ingaggiare il difensore spagnolo. Le trattative proseguono, con Chelsea, Arsenal e Liverpool pronte ad entrare in corsa in caso di complicazioni: il Real, infatti, è ora la priorità dell’ex Juventus. La proposta di contratto del Real Madrid è nelle mani del giocatore e la dirigenza dei Blancos sarebbe già in contatto anche con il Bournemouth per discutere della clausola rescissoria da 50 milioni di sterline. Il giocatore è stato chiaro durante l’incontro di lunedì: la sua priorità è il Real Madrid. Osserva anche il club bianconero, che ha il 10% sulla futura plusvalenza (circa 4 milioni) . 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Huijsen Real Madrid, arrivano conferme: già presentata l’offerta al calciatore! Ecco quanto guadagnerebbe la Juve. Cifre e dettagli

Il Real è pronto a chiudere l’acquisto di Huijsen e fa felice la Juve: quanto guadagneranno i bianconeri

Dean Huijsen potrebbe presto finire al Real Madrid. La mossa degli spagnoli per accelerare la chiusura dell'affare fa felice anche la Juventus pronta a

Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l’ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli

Huijsen Real Madrid e non solo, è corsa a quattro per il difensore: l'ex Juve ha soltanto un sogno. I dettagli e cosa potrebbe succedere in estate Arrivano aggiornamenti molto importanti per quanto ri

Real Madrid-Huijsen, Blancos pronti a pagare la clausola: alla Juve poco più di 4 milioni

Il Real Madrid ha contattato il Bournemouth e ha espresso interesse a pagare la clausola rescissoria da 59 milioni di euro per portare il difensore in Spagna, può partire la macchina burocratica per p

