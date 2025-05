Honoris Causa a Mattarella a Coimbra | ‘Università faro di democrazia e capitale sociale’

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa in Economia dall'Università di Coimbra, un simbolo di eccellenza accademica e "faro di democrazia e capitale sociale". Nel suo discorso, Mattarella ha sottolineato i legami storici tra Italia e Portogallo, evidenziando l'importanza della formazione universitaria per affrontare le sfide contemporanee.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il Dottorato Honoris Causa in Economia dall'Università di Coimbra, una delle istituzioni accademiche più antiche d'Europa. Nel suo intervento ha richiamato i valori comuni tra Italia e Portogallo, l'importanza della formazione universitaria e il ruolo dell'Europa come spazio di libertà e sviluppo

Mattarella'nin Coimbra'daki konusmasinda Avrupa degerlerinin önemi

Lo riporta notizie.it: Mattarella ribadisce l'importanza dei valori europei in un discorso a Coimbra, sottolineando la necessità di una maggiore integrazione.

Mattarella a Coimbra: "I valori europei sono non negoziabili". Appello all’integrazione in vista del vertice Cotec

Riporta msn.com: I valori alla base dell’identità europea non sono negoziabili. Sergio Mattarella lo dice forte e chiaro in un breve intervento a Coimbra dove ha ricevuto un Dottorato Honoris causa in Economia dall’un ...

Mattarella: 'I valori europei non ammettono compromessi morali'

Riporta msn.com: Mattarella è arrivato in compagnia del re di Spagna Felipe VI e dal presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Al suo arrivo gli studenti universitari lo hanno accolto con la cerimonia dei ...

