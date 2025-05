Honor è la prima a trasformare le foto in video con l’IA di Google Ed è anche la prima a dire che gli utenti dovranno pagare

Honor si distingue nel panorama smartphone introducendo la funzionalità di trasformare foto in video grazie all'IA di Google. I nuovi modelli Honor 400 e Honor 400 Pro offrono questa esclusiva tecnologia, disponibile gratuitamente per un periodo limitato. Al termine della promozione, gli utenti dovranno affrontare un costo per continuare a usufruire del servizio.

I nuovi modelli Honor 400 e Honor 400 Pro saranno i primi ad avere in esclusiva sugli smartphone la generazione dei video partendo da una foto tramite il modello Veo 2 di Google. Sarà gratis solo per pochi mesi e con dei limiti, poi l’utente dovrà pagare.. 🔗Leggi su Dday.it © Dday.it - Honor è la prima a trasformare le foto in video con l’IA di Google. Ed è anche la prima a dire che gli utenti dovranno pagare

