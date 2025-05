Hojlund Juventus l’attaccante del Manchester United proposto ai bianconeri | altri bomber lo superano nella lista dei preferiti? Gli aggiornamenti

Rasmus Hojlund, attaccante del Manchester United, è stato proposto alla Juventus, ma il suo posto nella lista dei bomber preferiti sembra essere superato da altri nomi. Scopriamo insieme gli aggiornamenti su questa trattativa e le analisi di Pedullà riguardo al futuro dell'ex Atalanta e alla sua possibile avventura in bianconero.

Hojlund Juventus, l’attaccante del Manchester United proposto ai bianconeri: tutti gli aggiornamenti sull’ex Atalanta. Ci sono importanti aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Hojlund, attaccante accostato anche al calciomercato Juve. Pedullà ha analizzato le possibili mosse dei bianconeri, inserendo anche l’attaccante del Manchester United nella lista con altri nomi. PAROLE – « Osimhen è il primo della lista e ha messo la Juventus al primo posto sia con la Champions che senza Champions. Bisognerà seguire la trattativa perché il Napoli cercherà fino alla fine di mandarlo da un’altra parte ma la strategia della Juve è quella di fare Osimhen più un altro attaccante. Vanno seguiti il profilo di Lorenzo Lucca che piace ad altre società italiane ma anche Krstovic che è in uscita da Lecce, non sottovaluterei la vicenda Kolo Muani se ci fosse il rinnovo del prestito ed è stato anche proposto Hojlund». 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojlund Juventus, l’attaccante del Manchester United proposto ai bianconeri: altri bomber lo superano nella lista dei preferiti? Gli aggiornamenti

