Hockey ghiaccio | Svezia sul velluto ai Mondiali 2025 gli USA vincono all’overtime

Si è conclusa un'altra giornata emozionante ai Campionati Mondiali di hockey su ghiaccio 2025, in corso in Svezia e Danimarca. In un incontro avvincente, gli Stati Uniti hanno trionfato all'overtime, mentre nel girone A la Slovacchia ha superato la Francia, consolidando il suo cammino nella competizione. L'azione continua tra colpi di scena e grandi sfide!

Va in archivio un’altra giornata di competizioni ai Campionati Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, in scena in questi giorni in Svezia e Danimarca, precisamente tra Stoccolma ed Herning. Nel raggruppamento A si sono date battaglia la Slovacchia e la Francia, match vinto dalla prima squadra citata per 2-1 grazie al goal partita messo a referto da Rosandic sfruttando una situazione di power-play. Decisamente più netta invece l’altra disputa del girone, contrassegnata dal trionfo della Svezia sulla Lettonia. I padroni di casa nello specifico sono passati con il largo risultato di 0-6, conducendo una gara mai messa in discussione. Splendido confronto invece nel girone B tra Stati Uniti e Norvegia, due team autori di una grande battaglia a cui a spuntarla sono stati i giocatori a stelle e strisce per 6-5 dopo i tempi supplementari grazie alla bordata di Thompson arrivata al 4:09. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Svezia sul velluto ai Mondiali 2025, gli USA vincono all’overtime

Altre fonti ne stanno dando notizia

Hockey ghiaccio: Svezia sul velluto ai Mondiali 2025, gli USA vincono all’overtime

Si legge su oasport.it: Va in archivio un’altra giornata di competizioni ai Campionati Mondiali 2025 di hockey su ghiaccio, in scena in questi giorni in Svezia e Danimarca, ...

Hockey ghiaccio, Canada e Germania vincono e si confermano in vetta ai due gironi dei Mondiali

Segnala oasport.it: Siamo entrati ufficialmente nella fase più calda e decisiva della fase iniziale dei Mondiali di hockey ghiaccio 2025 che si stanno disputando in Svezia.

Hockey su Ghiaccio: Potenza e Velocità Sotto Zero

Come scrive mondiali.net: Nel mondo degli sport? invernali, il hockey su ghiaccio? emerge come una danza? frenetica di velocità e abilità, un’esperienza che incarna la ?potenza e l’eleganza sul ghiaccio.

Potrebbe interessarti su Zazoom

NHL 22 - nuovo abbigliamento streetwear STAPLE e Sherwood Hockey

A partire da oggi, i giocatori di NHL 22 possono indossare un nuovo abbigliamento nato da una collaborazione con il marchio streetwear STAPLE e Sherwood Hockey - prima che venga rilasciato nella vita reale il 2 dicembre.