Ho ricevuto la Cresima dal Papa Il racconto del 17enne Josèalonso Dal Perù all’Alberghiero di Assisi

Joséalonso Contreras Avila, un diciassettenne peruviano, condivide la sua straordinaria esperienza di ricevere la Cresima direttamente dal Papa. Un evento indimenticabile a Chiclayo nel 2023, durante il quale Papa Leone XIV ha benedetto il giovane, segnando un momento di gioia e testimonianza che ha cambiato il corso della sua vita e della sua fede.

Con sorpresa enorme e gioia irrefrenabile: così Joséalonso Contreras Avila ha salutato l’elezione di Papa Leone XIV che, nel 2023, a Chiclayo, in Perù, quando monsignor Robert Francis Prevost era vescovo, gli aveva amministrato il sacramento della Cresima. Un evento che ha trasformato un normale giovedì scolastico in un giorno indimenticabile per Joséalonso, studente diciassettenne dell’Istituto Alberghiero di Assisi - in Italia solo da qualche anno -, che ha cominciato a mostrare a tutti, compagni e docenti, le foto di quel giorno straordinario. "Non potevo credere ai miei occhi – racconta Joséalonso, emozionatissimo –. Stavo guardando la diretta dell’elezione quando ho riconosciuto quel volto. Sono corso a prendere il mio album di fotografie e lì, accanto a me da ragazzino, c’era lui, lo stesso uomo che ora è diventato Papa". 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Ho ricevuto la Cresima dal Papa". Il racconto del 17enne Josèalonso. Dal Perù all’Alberghiero di Assisi

