Ho avuto l'opportunità di parlare con Maduro riguardo alla liberazione di Oreste Alfredo Schiavo, imprenditore italiano detenuto in Venezuela. La mediazione di Gianni La Bella ha rappresentato una luce di speranza non solo per Schiavo, ma anche per altri detenuti, dimostrando che la salvaguardia della dignità umana è un obiettivo condiviso in ogni angolo del mondo.

“Quando si salva un uomo, si salva il mondo intero”. Poche parole, ben ponderate, raccontano il senso di sette mesi di mediazione: quella di Gianni La Bella con il presidente venezuelano Nicolas Maduro per il rilascio dell’imprenditore italiano 67enne, Oreste Alfredo Schiavo, recluso da cinque anni a Helicoide, il carcere di Caracas sorvegliato dal Servizio bolivariano dell’intelligence (Sebin). “Una vicenda piccola, ma grande al tempo stesso” perché “una porta è stata aperta”, dice La Bella, che ha condotto l’operazione per conto della comunità di Sant’Egidio. E si riferisce anche ad Alberto Trentini – il cooperante di Lido Venezia recluso dallo scorso 15 novembre nel Paese e per il quale la diplomazia italiana è al lavoro da mesi – e ad altri prigionieri italiani ancora reclusi nel Paese. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho parlato con Maduro, ecco come è avvenuta la liberazione di Schiavo. Speranza per Trentini e altri detenuti”

