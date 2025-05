Ho pagato il serale per vedere Ruud | polemiche al Foro per il programma degli Internazionali

Gli Internazionali d’Italia 2025 a Roma sono al centro dell'attenzione, con migliaia di tifosi presenti per assistere agli ottavi di finale. Tra le polemiche sul programma, il serale offre l'opportunità di vedere in azione star del tennis come Jannik Sinner, appena vittorioso su Jesper De Jong. La competizione si fa sempre più avvincente.

(Adnkronos) – Gli Internazionali d’Italia 2025 entrano nel vivo. Al Masters 1000 di Roma, che in questi giorni sta accogliendo migliaia di tifosi, si giocano oggi, martedì 13 maggio, gli ottavi di finale, con Jannik Sinner che torna in campo dopo aver battuto ieri Jesper De Jong. Non tutti gli appassionati però sono soddisfatti del programma odierno offerto dal torneo. Molti di loro infatti, che hanno comprato il biglietto per assistere alla sessione serale sulle tribune del Centrale, si stanno lamentando per un ordine di gioco che non valorizza l’investimento economico. La giornata prevede infatti nella fascia diurna, che costa meno rispetto a quella serale, le partite di Carlos Alcaraz, numero tre del mondo che sul Centrale sfida il russo Karen Khachanov, e Jasmine Paolini, a caccia della semifinale del tabellone Wta contro la russa Diana Shnaider. 🔗Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - “Ho pagato il serale per vedere Ruud”: polemiche al Foro per il programma degli Internazionali

