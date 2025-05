Ho cantato il cancro di mia moglie a Eurovision 2025 Non volevo venire ma è stata lei ad insistere così l’ho portata sul palco | lo confessa Klemen

Klemen Slakonja ha rivelato la sua emozionante performance all'Eurovision 2025, in cui ha cantato "How Much Time Do We Have Left" dedicato alla moglie Mojca, malata di cancro. Inaspettatamente sul palco, ha raccontato come sia stata lei a insistere per partecipare, trasformando un momento di dolore in una straordinaria celebrazione dell’amore e della resilienza.

Ieri non è passata inosservata a Eurovision Song Contest 2025 la performance romantica di Klemen Slakonja. L’attore, cantante, compositore e conduttore televisivo sloveno si è presentato con il brano intenso “ How Much Time Do We Have Left”. Una ballata dedicata alla moglie, l’attrice slovena Mojca Fatur, che si è ammalata della sindrome mielodisplastica, una rara forma di cancro. Poi la guarigione. Nonostante l’apparizione sul palco della consorte e il loro dolce abbraccio, il brano non ha passato la selezione della prima Semifinale di ieri sera. “È la prima che ascolta tutto quello che faccio e apprezzo molto la sua opinione – ha detto Klemen, come riportato da EurovisionWorld.com -. Sono stato molto attento a quando e come le ho presentato la canzone. Era il 3 giugno dell’anno scorso, il giorno del mio compleanno. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho cantato il cancro di mia moglie a Eurovision 2025. Non volevo venire, ma è stata lei ad insistere, così l’ho portata sul palco”: lo confessa Klemen

Il gran Finale è previsto per sabato 17 maggio, mentre le semifinali saranno martedì 13 e giovedì 15 maggio.