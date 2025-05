Ho avuto un ictus mentre ero al lavoro a 18 anni Un mio amico collegato sui social mi ha chiesto come mai la mia faccia fosse cadente da lì la corsa in ospedale | il racconto di Lexi Eddy

Il 10 marzo 2024, Alexis "Lexi" Eddy, un'18enne di Randolph, Ohio, vive un giorno come tanti. Tuttavia, un improvviso ictus mentre lavora come assistente in una casa di riposo cambia tutto. Un amico, notando la sua faccia cadente sui social, avvia la corsa disperata verso l'ospedale, dando inizio a una storia di resilienza e coraggio.

La sua storia Alexis Lexi Eddy, 18enne di Randolph, Ohio, l'ha raccontata a People. Una storia che inizia in quello che sembra un giorno qualunque, il 10 marzo del 2024. Eddy va a scuola e poi al lavoro, nel pomeriggio, perché fa l'assistente in una casa di riposo. A un certo punto si accorge di "faticare a usare la mano sinistra per togliere un tappo a una penna". Al giornale statunitense ha spiegato: " Dopo averlo fatto mi ha investita una sensazione di stordimento in tutto il corpo. Poi non riuscivo più a parlare. Ogni volta che cercavo di dire qualcosa, uscivano solo parole senza senso". A quel punto, la 18enne spiega di avere provato a bere ma l'acqua le è uscita dalla bocca". Pochi secondi dopo e Lexi non riusciva più a muovere bene la mano, allora ha pensato di chiamare gli amici su Snapchat per condividere con loro: " Uno mi ha chiesto se stavo avendo un ictus visto che la mia faccia sembrava cadente.