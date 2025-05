Halle Berry L' attrice ha optato per una creazione di Jacquemus

Halle Berry sorprende al Festival di Cannes 2025 con un look firmato Jacquemus. Dopo aver rinunciato a un abito voluminoso di Gaurav Gupta, l’attrice ha scelto un elegante maxi abito a trapezio in organza di seta, caratterizzato da righe e un finto décolleté che mette in risalto la sua naturale eleganza e il suo senso dello stile.

Dopo aver rinunciato all'abito firmato Gaurav Gupta, giudicato troppo voluminoso secondo le nuove regole emanate dal Festival di Cannes 2025, Halle Berry ha cambiato look scegliendo una creazione di Jacquemus. L'attrice ha indossato un maxi abito a trapezio in organza di seta, con righe e un finto strascico sul retro. La mise è stata completata da clutch in pelle e scarpe open toe con plateau. Con il suo cambio d'abito all'ultimo minuto, Halle Berry ha appoggiato gli organizzatori del Festival nel limitare gli abiti eccessivamente voluminosi.

