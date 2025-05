Halle Berry before sex | nuda a letto per pubblicizzare il lubrificante da viaggio – Video

Halle Berry, 58 anni e ancora in splendida forma, sorprende i fan con un video audace per promuovere un lubrificante da viaggio. L'attrice si mostra nuda a letto con il compagno Van Hunt, in un momento di intimità che celebra la bellezza e la sensualità, sfidando le nuove regole di Cannes con eleganza e freschezza.

58 anni e non sentirli. Per Halle Berry deve essere proprio così: l’attrice, prima vittima delle nuove regole di Cannes che l’hanno spinta a un cambio d’abito forzato, si è mostrata sui social in un momento di intimità. Stesa a letto con il compagno Van Hunt, l’attrice, coperta solo con il lenzuolo, ha sponsorizzato il lubrificante “Let’s spin” ma in una versione “speciale”, cioè quella “da viaggio”. I due, infatti, erano già a Cannes per il festival. Senza dirlo, ma facendolo capire, la coppia sembra proprio intenzionata a restare sotto le coperte ancora un po’. Tanti i commenti sotto al post tra chi si chiede se sia o meno una pubblicità e chi lancia allusioni: “Mi sembra di aver appena beccato i miei genitori a letto e non riesco a non vederlo.” L'articolo Halle Berry “before sex”: nuda a letto per pubblicizzare il lubrificante “da viaggio” – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Halle Berry “before sex”: nuda a letto per pubblicizzare il lubrificante “da viaggio” – Video

Se ne parla anche su altri siti

Megyn Kelly rips Halle Berry for promoting 'weird' sex accessory while naked in bed with her boyfriend

Secondo dailymail.co.uk: Megyn Kelly slammed Halle Berry for posting a video of herself nude in bed holding a bottle of lube made by her sexual wellness company. Berry was with her also-nude boyfriend, Van Hunt.

Halle Berry shares Mother's Day video in bed with partner Van Hunt: 'We’re about to give it a spin'

Da ew.com: Halle Berry posted a cheeky video of herself and boyfriend Van Hunt in bed to celebrate the special occasion, saying, 'We’re about to give it a spin.' ...

Halle Berry’s Extremely Racy Mother’s Day Post Has Left People Speechless

Come scrive au.lifestyle.yahoo.com: Tom Cruise may have never starred in “Rain Man” if not for his little sister. During a wide-ranging conversation at the BFI in London on Sunday, Cruise reflected on the films that made his career and ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Atp Halle - Sinner contro Struff ai quarti: dove vedere il match in tv - orario

Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now.