Ha un attacco epilettico mentre fa colazione ragazzo muore soffocato

Una tragedia ha scosso l’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi, dove un ragazzo di 28 anni, Emanuele Lamanna, ha perso la vita mentre faceva colazione. Mercoledì mattina, un attacco epilettico ha innescato un tragico soffocamento, mentre un boccone di cibo gli è andato di traverso, segnando un evento drammatico e imprevedibile.

Tragedia all’Holiday Village Florenz di Lido degli Scacchi. Mercoledì mattina, poco prima delle 10, un ragazzo forlivese di 28 anni (Emanuele Lamanna) è morto mentre stava facendo colazione. Il tutto a causa di un soffocamento, dovuto ad un boccone di cibo andato di traverso durante un attacco. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Ha un attacco epilettico mentre fa colazione, ragazzo muore soffocato

