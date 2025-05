Ha tremato tutto Terremoto 5 9 la forte scossa durante la notte avvertita anche nel sud Italia

Nella notte, un violento terremoto di magnitudo 5.9 ha scosso il Mar Egeo meridionale, avvertito anche nel sud Italia. Questo evento sismico riaccende l'allerta in una regione già colpita da frequenti scosse, mentre la terra continua a tremare nel Mediterraneo, lasciando la popolazione in stato di preoccupazione e vigilanza.

La terra continua a tremare nel Mediterraneo, con un nuovo evento sismico che riaccende l’allarme in un’area già segnata da scosse frequenti. Nella notte tra lunedì e martedì, precisamente alle 00:51 ora italiana (01:51 locali), un terremoto di magnitudo 5.9 ha colpito il Mar Egeo meridionale, facendo tremare l’isola greca di Creta e propagando le sue vibrazioni in numerosi Paesi dell’area. L’epicentro del sisma è stato localizzato a largo dell’isola di Kasos, nei pressi di Creta, con una profondità registrata di circa 84 chilometri. Secondo quanto rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e dal servizio geologico statunitense (Usgs), l’elevata profondità dell’ipocentro avrebbe amplificato la portata del terremoto, rendendolo percepibile a grande distanza. L’evento sismico è stato avvertito chiaramente non solo in tutta la Grecia ma anche in Paesi come Israele, Giordania, Libano ed Egitto. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it