Ha aggredito brutalmente un altro uomo | foglio di via obbligatorio per un 27enne

Un 27enne nordafricano, residente in provincia, è stato colpito da un foglio di via obbligatorio dopo aver aggredito brutalmente un uomo lo scorso novembre. Insieme a un connazionale, il giovane ha inflitto calci e pugni alla vittima, che ha riportato numerose lesioni. La misura è stata adottata per garantire la sicurezza pubblica.

Foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo nordafricano di 27 anni residente in provincia che lo scorso novembre si è reso responsabile, in concorso con un connazionale, di un pestaggio ai danni di un altro uomo, colpendolo con pugno e calci. L'uomo aggredito ha riportato numerose. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Ha aggredito brutalmente un altro uomo: foglio di via obbligatorio per un 27enne

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I famigliari della 65enne aggredita a Magreta: «Si è difesa dallo stupro, poi lui l’ha picchiata brutalmente. Solidarietà alla comunità Orione80 e al sindaco Parenti»

Come scrive msn.com: Sul tremendo episodio di Tabina di Magreta intervengono i famigliari della donna di 65 anni aggredita da un 17enne ... a difendersi dalla violenza brutale e ingiustificabile che si è scatenata ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Red Dead Online: bonus per commercianti, distillatori e altro

Bei tempi per commercianti e distillatori con ricompense, bonus, nuove offerte a catalogo e molto altro Bei tempi per Commercianti e Distillatori in Red Dead Online.