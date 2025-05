Gutierrez Juventus solo conferme | può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato! Le ultimissime

Gutierrez alla Juventus potrebbe diventare realtà grazie a un intricato incastro di mercato. Le ultime notizie suggeriscono che la dirigenza bianconera stia valutando attentamente le possibili mosse, soprattutto in vista di un possibile addio di Andrea Cambiaso. Scopriamo gli ultimi aggiornamenti su questa operazione che potrebbe cambiare le sorti della squadra.

Gutierrez Juventus, solo conferme: può sbarcare a Torino con questo incastro di mercato! Le ultime sulle possibili mosse della dirigenza bianconera. In casa Juve ci si inizia a preparare nell’eventualità sempre più concreta in cui Andrea Cambiaso dovesse lasciare il club al termine di questa stagione, con la Premier League scenario molto probabile. Stando a quanto riportato da Tuttosport nella lista dei possibili sostituti del laterale ex Genoa c’è anche Miguel Gutierrez: il quotidiano conferma l’interesse del calciomercato Juventus per il giocatore del Girona. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com