Gusto | la cultura del cibo italiano un’alchimia magica fatta di colori profumi e particolarità

Il cibo italiano è un'arte che celebra l'alchimia di colori e profumi. I produttori appassionati, custodi di questa tradizione, si dedicano alla ricerca dell'eccellenza, sostenendo l'industria alimentare. Il loro impegno non solo tutela, ma promuove un tesoro gastronomico da valorizzare e condividere, sia localmente che a livello internazionale.

Dalla ricerca dell'eccellenza nel gusto lavorano con passione ed energia i coscenziosi produttori, testimoni preziosi di gusto, che sono legati a doppio filo all'industria alimentare per tutelare e far conoscere questo tesoro che va gelosamente custodito, non solo per l'appel sul palcoscenico internazionale, ma anche per l'intima convinzione che siamo ciò che mangiamo. Per l'edizione dedicata a Tuttofood i testimoni della qualità italiana che hanno fatto di questo la loro missione sono: Vera Pizza Napoli, Gelidea, OP La Maggiolina, Vis Jam, Moretti's Distribuzione, Sistemi EDP, Bauer, Orva, Cooperativa Produttori Carne San Nicolò, Consorzio Parmigiano Reggiano, Food Brand, Vecchia Brianza Chocolab, Pernigotti, SP, I Ferrari, Cereal, Prefermento, Orbita, Fruttagel, Fabbri, Panificio del Foro, Gruppo Calasco, Gruppo Martini, De Matteis Agroalimentare, Latteria Soresina, Caseificio Benedice, Capoferri Formaggi, Olio Lamantea, Gruppo Caffo.

Gusto: la cultura del cibo italiano, un’alchimia magica fatta di colori, profumi e particolarità

GUSTO — La cultura del cibo italiano

