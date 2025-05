Guiduzzi | Eventi ottimo lavoro dell’amministrazione

Dopo le critiche dei gruppi di opposizione, Andrea Guiduzzi, 23 anni, consigliere comunale di maggioranza di ‘Savignano Insieme’, celebra l'ottimo lavoro dell'amministrazione. "È bellissimo ed emozionante vedere una città così vivace e attiva durante queste serate", afferma, esprimendo il suo apprezzamento per gli eventi che animano la comunità di Savignano sul Rubicone.

Dopo le critiche unanimi dei gruppi di opposizione in consiglio comunale a Savignano sul Rubicone, arrivano gli apprezzamenti di Andrea Guiduzzi, 23 anni, consigliere comunale di maggioranza di ‘Savignano Insieme’: "È bellissimo ed emozionante vedere una città così vivace e attiva durante queste serate primaverili. Dalla fine di aprile abbiamo visto in piazza un susseguirsi di eventi e attività per tutta la popolazione, frutto del buon lavoro e della sinergia tra amministrazione, terzo settore e privati. Le giostre in piazza, dal 25 aprile in poi, hanno portato centinaia di bambini e famiglie a divertirsi in maniera sana nel centro della nostra città, regalando a Savignano un colpo d’occhio che non si vedeva da tempo. Vita Balera è un evento che, grazie all’intraprendenza dei cittadini e delle realtà che l’hanno promosso, fonde musica, creatività, arte ed enogastronomia. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it