guida senza patente e ubriachi raffica di multe al macrolotto

Nei recenti controlli nel Macrolotto, le forze dell'ordine hanno intensificato le operazioni contro la guida senza patente e, in particolare, contro i conducenti ubriachi. Tra fine aprile e inizio maggio, si sono registrate numerose denunce, sequestri e sanzioni amministrative, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza stradale nella zona e lungo via Pistoiese.

Denunce, sequestri e sanzioni amministrative, in particolare nelle zone del Macrolotto e lungo via Pistoiese. I servizi, svolti tra fine aprile e inizio maggio, hanno coinvolto pattuglie della polizia municipale, del nucleo di polizia commerciale e della territoriale esterna. Il primo episodio risale a martedì 29 aprile, quando un cittadino cinese è stato denunciato per guida senza patente, recidivo entro il biennio. Il giorno successivo, lo stesso uomo è stato nuovamente sorpreso alla guida dello stesso veicolo, già sottoposto a sequestro, che è stato infine confiscato. Nello stesso giorno, durante un controllo di routine, un cinese di 51 anni pluripregiudicato è stato denunciato per possesso di arma impropria. Poco dopo, un altro cittadino orientale di 55 anni è stato sorpreso alla guida con patente falsa: per lui è scattata la denuncia e una sanzione di 5.