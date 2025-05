Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25 | date giocatori obiettivi SBC

Scopri la guida completa ai TOTS di EA Sports FC 25, l'evento clou di Ultimate Team dedicato ai migliori giocatori della stagione 2024/25. Esplora le date, i giocatori in evidenza e gli obiettivi SBC per massimizzare la tua esperienza di gioco, mentre ti prepari a collezionare carte dalle statistiche straordinarie e dai design mozzafiato.

Il Team of the Season (TOTS) è uno degli eventi più attesi di EA Sports FC 25 Ultimate Team, un momento in cui i migliori giocatori della stagione calcistica passata (in questo caso quella del 202425) vengono celebrati con carte speciali dalle statistiche stratosferiche. Con design accattivanti, molteplici PlayStyle+ e un impatto enorme sul meta del gioco, i TOTS sono l’occasione perfetta per rivoluzionare la tua rosa. In questa guida ti sveliamo tutto: il calendario, le votazioni, i team e come prepararti e le strategie per ottenere le carte TOTS. Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni! Cos’è il TOTS e perché è Importante esserci. Il Team of the Season è un evento annuale di FC Ultimate Team che premia i migliori calciatori della stagione con carte potenziate, caratterizzate da statistiche eccezionali e spesso PlayStyle+ che le rendono perfette per il meta competitivo. 🔗Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Guida Completa ai TOTS di EA Sports FC 25: date, giocatori, obiettivi, SBC

