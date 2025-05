Guerra ucraina le parole armate e la verità come vittima

La guerra in Ucraina ci pone di fronte a un conflitto di parole e armamenti, dove la verità emerge come vittima. In un clima di incertezze, ci interroghiamo su possibili incontri tra leader globali, come Putin e Zelensky, in un contesto in cui la diplomazia sembra oscillare tra speranza e tensione.

Mentre scriviamo ancora non sappiamo cosa accadrà domani, giovedì 15, se Putin e Zelensky si incontreranno o meno a Istanbul e se parteciperà da "mediatore" Trump.

Guerra Ucraina, Macron: «Ipotesi di atomica francese in Polonia». Meloni a Erdogan: «Mosca accetti la tregua»

Lo riporta ilmessaggero.it: Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro di giovedì a ...

Ucraina, sì al vertice a Istanbul senza tregua. Trump a Putin: «Andiamoci»

Si legge su ilmessaggero.it: Il 28 gennaio, dunque appena tre mesi e mezzo fa, Vladimir Putin rifiutava di dialogare direttamente con Volodymyr Zelensky: non ne riconosceva la legittimità come presidente perché ...

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.