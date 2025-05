Guerra ucraina le parole armate e la verità come vittima

La guerra in Ucraina continua a scrivere pagine drammatiche, tra geopolitica e umanità. Mentre aspettative e timori si intrecciano, il possibile incontro tra Putin, Zelensky e un mediatore come Trump rappresenta un momento cruciale. In questo contesto, le parole si fanno armi e la verità emerge, purtroppo, come vittima di una narrazione conflittuale.

Mentre scriviamo ancora non sappiamo cosa accadrà domani, giovedì 15, se Putin e Zelensky si incontreranno o meno a Istanbul e se parteciperà da “mediatore” Trump. Sappiamo solo con certezza . Guerra ucraina, le parole armate e la verità come vittima il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Guerra ucraina, le parole armate e la verità come vittima

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.