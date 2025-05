Guerra in Ucraina una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino | Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul

La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul. In questo scenario, Zelensky esprime la volontà di incontrare Putin per cercare un dialogo, sottolineando l'importanza del riconoscimento dei nuovi territori russi.

Il Cremlino: "Occorre riconoscere i nuovi territori russi". Zelensky: "Farò di tutto per incontrare Putin a Istanbul" 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

Se ne parla anche su altri siti

Guerra Ucraina - Russia, le news. Zelensky: "Probabilmente incontrerò Papa Leone XIV domenica”

repubblica.it scrive: Macron: “Pronto a discutere su atomica francese in Polonia”. Zelensky: “A Istanbul voglio vedere Putin, solo lui può decidere sulla pace”. Il leader russo ...

Ucraina: Trump, delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia

Secondo informazione.it: Washington (Usa), 13 mag. – Una delegazione statunitense, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, sarà in Turchia per i colloqui Russia-Ucraina. Lo ha riferito Donald Trump, parlando a Riyad. LaP ...

Chi ci sarà davvero ai negoziati tra Russia e Ucraina a Istanbul e cosa si deciderà

Riporta fanpage.it: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky volerà a Istanbul, in Turchia, giovedì 15 maggio per i negoziati diretti con la Russia ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.