Guerra in Ucraina Macron | Armi nucleari francesi nelle basi di Paesi alleati Putin | I leader europei vogliono punirci idioti

La guerra in Ucraina agita il panorama geopolitico, con Macron che propone l'uso di armi nucleari francesi in basi alleate per rispondere alle aggressioni russe. Mentre leader europei cercano soluzioni diplomatiche, tra cui la Meloni che sollecita Erdogan, il Cremlino mantiene il silenzio su un possibile incontro tra Putin e Zelensky. La tensione appare sempre più palpabile.

Il capo dell'Eliseo offre l’opzione dell’atomica a Polonia e Germania: «Kiev sa che non potrà riconquistare tutti i territori occupati». La premier Meloni a Erdogan: «Mosca accetti il cessate il fuoco». Il Cremlino sul possibile incontro tra Putin e Zelensky: «Non abbiamo ancora reso nota la delegazione russa in Turchia» 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Guerra in Ucraina, Macron: «Armi nucleari francesi nelle basi di Paesi alleati». Putin: «I leader europei vogliono punirci, idioti»

Su questo argomento da altre fonti

Guerra Ucraina, Macron: «Ipotesi di atomica francese in Polonia»

Si legge su ilmessaggero.it: Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro di giovedì a ...

Guerra Ucraina: i leader europei a Kiev chiedono tregua di 30 giorni, il Cremlino rilancia: “Stop alle armi”

Secondo fanpage.it: I leader di Francia, Germania, Polonia e Regno Unito in Ucraina: è la prima visita congiunta per chiedere un cessate il fuoco di 30 giorni a Putin ...

Macron, Merz, Starmer e Tusk insieme a Kiev da Zelensky | Pressioni sulla Russia: "Accetti la tregua" | Il Cremlino: "Prima lo stop alle armi all'Ucraina"

Scrive msn.com: La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.172. Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk sono volati a Kiev per il vertice della "coalizione dei volenterosi" con il presidente ucraino ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ultime notizie guerra Ucraina : primi attacchi a Lutsk

Tv e media ucraini hanno riferito di esplosioni a Lutsk, nordovest del Paese,e a Dnipro, città dell'entroterra sul fiume Dnepr, nell'area centro-orientale.