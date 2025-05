Guerra in Rai tra Diaco e Monica Setta? Ecco cosa sta succedendo tensione alle stelle

Tensioni alle stelle in casa Rai: è guerra aperta tra Pierluigi Diaco e Monica Setta. Quando le rivalità tra conduttori esplodono, il mondo della televisione si infiamma. Con personalità forti e stili opposti, i due protagonisti stanno attraversando un momento critico che promette sviluppi inattesi e situazioni esplosive. Scopriamo cosa sta realmente accadendo.

Nel mondo della televisione, le rivalità tra conduttori non sono certo una novità, ma -quando emergono frizioni tra volti noti della Rai – la questione assume contorni più spinosi. È il caso di Pierluigi Diaco e Monica Setta, due personalità molto diverse e dal carattere forte, i cui rapporti sembrano essere sempre più tesi. ùLe indiscrezioni che emergono raccontano di un clima decisamente rovente dietro le quinte dell’emittente pubblica, con accuse velate e prese di posizione che avrebbero già creato imbarazzo ai piani alti. Ecco cosa sta succedendo. Cosa sta succedendo in Rai tra Diaco e Monica Setta?. A sollevare il velo sulla vicenda è stato Giuseppe Candela, giornalista del settimanale Chi, secondo cui Pierluigi Diaco – attualmente al timone del programma pomeridiano BellaMà – avrebbe espresso il proprio disappunto per la presenza di alcuni membri del cast del suo show anche all’interno della trasmissione notturna di Monica Setta, Storie di donne al bivio. 🔗Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Guerra in Rai tra Diaco e Monica Setta? Ecco cosa sta succedendo, tensione alle stelle

