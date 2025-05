Guasto alla stazione di Novara treni cancellati sulla Torino-Milano

Problemi alla stazione di Novara stanno causando disagi ai viaggiatori della linea Torino-Milano. A partire dalle 16, si registrano cancellazioni e ritardi significativi a causa di un guasto alla linea elettrica. I treni diretti a Treviglio, Milano Centrale, Biella, Ivrea e Alessandria sono tra quelli maggiormente colpiti.

La linea Torino-Milano sta subendo una serie di cancellazioni e ritardi da poco dopo le 16 di questo pomeriggio per un problema alla linea elettrica nella stazione ferroviaria di Novara. Diversi i treni cancellati con destinazione Treviglio, Milano Centrale, Biella, Ivrea e Alessandria. I convogli Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso o cancellazioni.

