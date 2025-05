Guardiagrele cambia la raccolta | la tariffa rifiuti sarà a consumo

Guardiagrele si prepara a rivoluzionare la raccolta dei rifiuti con un nuovo sistema di tariffazione a consumo. Il Comune e Ecolan S.p.A. informeranno i cittadini nei prossimi giorni riguardo a questa innovativa iniziativa, che farà sì che ognuno paghi una tariffa in base alla quantità di rifiuti prodotti, incentivando una gestione più sostenibile.

Il Comune di Guardiagrele e la società Ecolan S.p.A. incontreranno in questi giorni la cittadinanza per presentare il nuovo sistema di tariffazione puntuale, che sarà presto attivato sul territorio. Il progetto prevede che ogni utente paghi una tariffa commisurata alla quantità di rifiuti. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Guardiagrele cambia la raccolta: la tariffa rifiuti sarà "a consumo"

