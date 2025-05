guardia di finanza reparto aeronavale prove di soccorsi

Ieri, in piazza Risorgimento a Cernobbio, i cittadini hanno assistito a un emozionante spettacolo di simulazione di soccorsi in acqua, realizzato dalla Guardia di Finanza e dal Reparto Operativo Aeronavale. Le prove di polizia e soccorso hanno catturato l’attenzione dei presenti, dimostrando l’alta preparazione e la professionalità delle forze dell'ordine nel gestire situazioni d’emergenza.

Operazioni di polizia e di soccorso in acqua come se fossero vere, ma del tutto simulate. è lo spettacolo a cui hanno potuto assistere ieri, dalla riva in piazza Risorgimento a Cernobbio, i cittadini che hanno seguito, dalle 10, le esercitazioni aeronavali del Roan, il Reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza. In particolare, sono stati replicati due distinti scenari. Il primo, denominato “ Security “, riguardava un’operazione di polizia. Il secondo, “ Search and Rescue “, era invece un evento di soccorso. In vista della prossima stagione estiva, l’esercitazione aveva la finalità di testare le capacità d’intervento congiunto e di migliorare le procedure operative da replicare in caso di accadimenti reali. Pa.Pi. 🔗Leggi su Ilgiorno.it