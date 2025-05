Gualmini e Moretti rischiano di perdere l' immunità E la Salis traballa

In un clima politico turbolento, Gualmini e Moretti potrebbero presto fronteggiare la perdita dell'immunità, con la situazione di Ilaria Salis particolarmente critica. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, a rischio di arresto a causa di reati risalenti a prima della sua elezione, si trova al centro di un acceso dibattito sulla protezione parlamentare.

Quella che rischia di più è Ilaria Salis. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra potrebbe perdere l'immunità che le ha permesso di uscire dal carcere di Budapest. I reati contestati, aggressione a manifestazioni neonaziste, sono anteriori all'elezione. Ed è proprio questo il punto: secondo la commissione giuridica dell'Europarlamento (la JURI), non ci sarebbe il famoso fumus persecutionis, cioè nessuna prova che la giustizia ungherese voglia colpire l'eurodeputata per impedirle di esercitare il suo mandato. E senza fumo, niente protezione. La verità è che quella candidatura fu politica dall'inizio: la militante di sinistra, già nota per l'occupazione abusiva di immobili, è diventata europarlamentare per sfuggire al processo. Nicola Fratoianni lo ha ammesso implicitamente candidandola in extremis, ben sapendo che la lista Avs avrebbe avuto un seggio certo. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gualmini e Moretti rischiano di perdere l'immunità. E la Salis traballa

