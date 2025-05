Gruppo Cap con Cap Evolution dà via a primo impianto agrifotovoltaico nel Milanese

Cap Evolution, parte del Gruppo Cap, avvia un progetto innovativo con il primo impianto agrifotovoltaico nel milanese. Inaugurato presso il depuratore di Robecco sul Naviglio, questo sistema rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità energetica, combinando agricoltura e produzione di energia rinnovabile.

(Adnkronos) – Cap Evolution, azienda del Gruppo Cap che opera nell'ambito del trattamento dei rifiuti e nella produzione di energia green, inaugura il primo sistema agrifotovoltaico realizzato presso il depuratore di Robecco sul Naviglio, nel Milanese. Il progetto, che ha visto un investimento di circa 850mila euro, rappresenta un modello avanzato di sostenibilità

Stiamo andando avanti con progetti sul fotovoltaico, promuovendo le Cer (comunità energetiche rinnovabili), per arrivare al 2030 con oltre il 50% dell'energia necessaria a Gruppo Cap autoprodotta - spiega Falcone - Stiamo portando avanti il progetto di Sesto San Giovanni, dove non solo oggi è funzionante un impianto per lo smaltimento della forsu (frazione organica rifiuto solido urbano), ma proprio oggi è iniziato il progetto per l'impianto fanghi, che permetterà di termovalorizzare 65mila tonnellate di fanghi e trasformarne 20mila tonnellate in fertilizzanti.