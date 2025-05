Gruppo A2A | nei primi 3 mesi del 2025 il fatturato sfiora i 4 miliardi di euro

Nel primo trimestre del 2025, il gruppo A2A ha riportato risultati significativi, con un fatturato che si avvicina ai 4 miliardi di euro, precisamente 3,968 miliardi. Questo rappresenta un incremento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, evidenziando una solida crescita e performance nel settore energetico e dei servizi ambientali.

Sono stati resi noti i risultati al 31 marzo 2025 del gruppo A2A (informativa trimestrale): in soli 3 mesi i ricavi sfiorano i 4 miliardi di euro (3,968 miliardi per la precisione), in aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "La variazione – si legge in una nota. 🔗Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Gruppo A2A: nei primi 3 mesi del 2025 il fatturato sfiora i 4 miliardi di euro

Su questo argomento da altre fonti

Gruppo A2A: nei primi 3 mesi del 2025 il fatturato sfiora i 4 miliardi di euro

bresciatoday.it scrive: Sono stati resi noti i risultati al 31 marzo 2025 del gruppo A2A (informativa trimestrale): in soli 3 mesi i ricavi sfiorano i 4 miliardi di euro (3,968 miliardi per la precisione), in aumento del 16% ...

A2A, nel primo trimestre ricavi +16% a 3,9 miliardi. Mazzoncini “Risultati confermano la solidità”

Come scrive msn.com: MILANO (ITALPRESS) – Si è riunito il Consiglio di amministrazione di A2A, che sotto la presidenza di Roberto Tasca ha esaminato e approvato l’Informativa trimestrale al 31 marzo 2025. Nel periodo in e ...

A2A accelera su rinnovabili e reti: investimenti organici +37%

Secondo repubblica.it: Confermata la solidità del gruppo che ha archiviato il primo trimestre dell’anno con ricavi in crescita del 16% a 3.968 milioni di euro e un flusso di cassa ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

IL GRUPPO POP K/DA SVELA IL SUO PRIMO ALBUM

Il primo gruppo composto da personaggi di un videogioco svela il suo primo album ALL OUT L?attesissimo album include cinque brani, tra cui THE BADDEST e MORE.