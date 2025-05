Gruppi di cammino per la salute | un corso per diventare ' conduttori'

Il Dipartimento di Sanità Pubblica della provincia di Forlì-Cesena promuove un’importante iniziativa formativa per aspiranti conduttori di gruppi di cammino. Sabato 24 maggio, si terrà un "Corso gratuito di secondo livello", mirato a fornire competenze fondamentali per guidare queste attività, volte a migliorare la salute e il benessere della comunità.

🔗Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Gruppi di cammino per la salute: un corso per diventare 'conduttori'

