La Groenlandia, isola sospesa tra Europa e America, incanta con Nuuk, la sua capitale vibrante. Qui, case colorate si alternano a moderni condomini, offrendo una vista spettacolare sugli iceberg che solcano il fiordo. Questa straordinaria località riflette la cultura groenlandese e la connessione profonda con la natura, attirando visitatori da tutto il mondo.

Nuuk (Groenlandia). Con la sua distesa di case colorate alternate a grandi condomini affacciati sugli iceberg che galleggiano nel fiordo, Nuuk è abitata da quasi la metà di tutta l.

Groenlandia, l'isola sospesa fra Europa e America

Si legge su ilfoglio.it: Trump minaccia l’annessione dell’isola mentre Mosca e Pechino rafforzano la loro intesa nell’Artico. Reportage da Nuuk ...

Blackout in Spagna isola per diverse ore la Groenlandia

Come scrive hdblog.it: I cavi che alimentano la stazione di Gran Canaria raggiungono Danimarca e Stati Uniti passando per il territorio spagnolo: il blackout di lunedì scorso ha così interrotto la fornitura di corrente dell ...

Gli Stati Uniti puntano ancora sulla Groenlandia: ipotesi accordo strategico in stile “isole del Pacifico”

Lo riporta veb.it: Gli Stati Uniti valutano un patto COFA con la Groenlandia, come già fatto con Micronesia e Palau. Tra interessi minerari e geopolitici, la proposta fa discutere. Ecco cosa sta succedendo.

Frana innesca mega-tsunami e la terra trema per 9 giorni: cosa è successo in Groenlandia

Un anno dopo finalmente si sa perché Il crollo avrebbe comunque potuto provocare una strage visto che l'insenatura è spesso visitata da navi che portano i turisti nelle zone artiche.