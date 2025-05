Grave incidente in A7 migliorano le condizioni della motociclista ferita

Migliorano le condizioni della motociclista di 39 anni coinvolta in un grave incidente sull'A7 lunedì 12 maggio. Dopo essere stata sedata e intubata, oggi è stata estubata ed è sveglia, sebbene rimanga ricoverata in Rianimazione. La situazione, pur restando critica, mostra segnali di progressivo miglioramento.

Migliorano lievemente le condizioni della donna di 39 anni rimasta ferita in un incidente in moto nella giornata di lunedì 12 maggio. Se fino a ieri era sedata e intubata, in condizioni stabili nella loro gravità, oggi è stata estubata ed è sveglia, anche se rimane ricoverata in Rianimazione. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Grave incidente in A7, migliorano le condizioni della motociclista ferita

Su questo argomento da altre fonti

Incidente in A7, motociclista sbalzata in gravissime condizioni. Autostrada chiusa e riaperta

Scrive msn.com: La donna è stata soccorsa e portata in ospedale in codice rosso, è grave. Chiuso il tratto tra Bolzaneto e il bivio con l'A12 in entrambe le direzioni ...

Incidente sull'A7: motociclista contro guardrail, sbalzata nella carreggiata opposta. È gravissima

Come scrive primocanale.it: È in condizioni gravissime la donna che sull'A7 è stata sbalzata dalla sua moto dopo un violento impatto contro il guardrail ed è finita, dopo un volo di diversi metri, nella carreggiata opposta.

Grave incidente in A7, motociclista sbalzata nella corsia opposta

Lo riporta telenord.it: Violento schianto autonomo lungo la carreggiata sud, centaura soccorsa in condizioni critiche e trasportata in codice rosso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Jeremy Renner incidente : Hawkeye Occhio di Falco degli Avengers in condizioni critiche

Ore di preoccupazione per Jeremy Renner dopo un incidente sulla neve. L'attore di " Avengers ", due volte candidato all'Oscar, è in condizioni " critiche ma stabili".