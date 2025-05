Grande scandalo su giornali e tra i partiti per la gita in moschea Ma il ministero certifica | Nessuna irregolarità

Un grande scandalo ha scosso l'opinione pubblica e i partiti per la gita in moschea organizzata per i bambini della scuola dell'infanzia paritaria di Ponte della Priula. Tuttavia, il ministero ha certificato l'assenza di irregolarità, chiudendo così la polemica dopo la presentazione di una relazione dettagliata all'ufficio scolastico regionale.

Partita chiusa sulla vicenda dei bambini della scuola dell’infanzia paritaria di Ponte della Priula – in provincia di Treviso – andati in moschea accompagnati dalle insegnanti. Non è servita alcuna ispezione ma è bastata una relazione dettagliata inviata all’ ufficio scolastico regionale per stabilire che “ non c’è stata alcuna irregolarità ” nell’iniziativa didattica effettuata dalle tre classi. A condurre le “indagini” è stato Marco Bussetti, che è stato ministro dell’Istruzione in quota Lega nel governo Conte 1 e ora è direttore dell’Ufficio scolastico regionale del Veneto: “Abbiamo fatto le verifiche con la scuola, la cosa è rientrata tranquillamente” ha detto ai giornali locali. E a confermarlo a IlFattoQuotidiano.it sono gli uffici del ministero: “I genitori sono stati informati e tutti hanno dato il loro consenso alla visita della moschea. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Grande scandalo su giornali e tra i partiti per la gita in moschea. Ma il ministero certifica: “Nessuna irregolarità”

