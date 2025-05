Grande paura sull’A14 Si lancia in corsa da un’auto | Mi avevano sequestrato

Una drammatica sequenza di eventi si è svolta ieri sull'autostrada A14, quando un giovane albanese di 25 anni, residente a Bari, si è lanciato da un'auto in corsa nel tentativo disperato di sfuggire ai suoi sequestratori. La vicenda, avvenuta nel tratto in territorio di San Benedetto, ha seminato il panico tra gli automobilisti.

Ascoli, 14 maggio 2025 – Giallo in A14, dove un giovane di nazionalità albanese di 25 anni, residente a Bari, si è lanciato da un'auto in corsa per sfuggire ai suoi sequestratori. E' accaduto nel pomeriggio inoltrato di ieri nel tratto autostradale in territorio di San Benedetto, direzione nord. Il ragazzo è stato soccorso dal personale del 118 che l'ha medicato sul posto e poi lasciato al personale della polizia autostradale di Porto San Giorgio che sta indagando sul caso che presenta molti punti da chiarire. Il cittadino della Terra delle Aquile avrebbe confermato agli agenti della polstrada, che l'hanno preso in custodia, quanto raccontato in un primo momento ai soccorritori. A dare l'allarme è stato un automobilista di passaggio, tramite il Coa (Centro operativo autostradale di Pescara) che ha fatto intervenire la polstrada della sottosezione di Porto San Giorgio.