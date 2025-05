Grand Hotel Imperial Villotti resta in silenzio

Il Grand Hotel Imperial Villotti rimane in silenzio. Andrea Villotti, ex presidente di Patrimonio del Trentino, ha esercitato il diritto di non rispondere durante l'interrogatorio di garanzia, svoltosi martedì 13 maggio, nell'ambito dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza e da altri enti investigativi. L'attenzione è ora rivolta agli sviluppi della situazione.

