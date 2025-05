gran turismo 7 è disponibile l aggiornamento 1 59 con quattro auto nuovi eventi ed altre novità

Gran Turismo 7 si arricchisce con l'aggiornamento 1.59, disponibile dal 14 maggio. Polyphony Digital continua a sorprendere i fan, introducendo quattro nuove auto, eventi entusiasmanti e altre novità. Ogni pilota potrà esplorare contenuti freschi e diversificati, dalle lussuose supercar a veicoli utilitari, ognuno con la propria identità unica.

Polyphony Digital continua a supportare Gran Turismo 7 con l’arrivo dell’ aggiornamento 1.59, che da oggi, 14 maggio, porta nel gioco contenuti freschi e diversificati per ogni tipo di pilota. L’update include quattro nuovi veicoli che spaziano dal lusso all’utilità, ognuno con un’anima ben distinta. Si parte con la Ferrari 812 Superfast (2017), un bolide con motore V12 da 800 cavalli, ideale per chi cerca emozioni forti e stile puro. Poi c’è la Chevrolet Corvette Z06 (2001), fiore all’occhiello della quinta generazione, con oltre 400 cavalli e una storia da pura muscle car americana. Dall’altro lato dello spettro arrivano due modelli giapponesi più pratici ma non meno affascinanti: il Suzuki Carry KC (2012), mini-truck simbolo della versatilità “kei”, e l’Honda CR-V e:HEV EX Black Edition (2021), SUV ibrido spazioso e tecnologicamente avanzato. 🔗Leggi su Game-experience.it