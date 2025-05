Graduatorie prima fascia ATA | chi ha cambiato provincia deve presentare una nuova domanda di inserimento? Pillole di Question Time

Nel question time del 6 maggio su OrizzonteScuola TV, Andrea Carlino e l'ospite Pasquale Raimondo hanno approfondito le graduatorie di prima fascia ATA. Si è discusso di cosa devono fare gli aspiranti che hanno cambiato provincia, sottolineando l'importanza di presentare una nuova domanda di inserimento per mantenere la propria posizione.

Nel question time del 6 maggio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Pasquale Raimondo, è stata trattata la questione su chi ha cambiato provincia nelle graduatorie ATA. In particolare, si è fatto chiarezza su cosa debba fare un aspirante già inserito in prima fascia in una provincia e ora presente in terza fascia in un’altra, con riferimento all’inserimento nelle graduatorie permanenti ATA 24 mesi. L'articolo Graduatorie prima fascia ATA: chi ha cambiato provincia, deve presentare una nuova domanda di inserimento? Pillole di Question Time . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

