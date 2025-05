Graduatorie asili nidi di Padova | oltre 140 bambini ancora in lista d’attesa

Il 14 maggio sono state pubblicate le graduatorie per gli asili nido comunali di Padova, rivelando una situazione critica: oltre 140 bambini restano in lista d'attesa. Su 525 domande ricevute, solo 383 posti sono stati assegnati, mettendo in evidenza il crescente bisogno di strutture per la prima infanzia nella città.

Sono state pubblicate oggi, mercoledì 14 maggio, le graduatorie per gli asili nido comunali per il prossimo anno scolastico. Sono pervenute 525 domande, di cui 238 per i piccoli e 287 per i medio grandi, su 447 posti disponibili. I posti assegnati da graduatoria sono 383 (italiani 323, stranieri.

