Gradinate della stazione | negli slip un pacco di cocaina 

Ieri pomeriggio, le volanti di via Zara hanno arrestato un cittadino senegalese di 18 anni per illecita detenzione di cocaina. L'operazione è avvenuta nelle gradinate della stazione Santa Maria Novella, dove gli agenti hanno notato un comportamento sospetto all'ingresso della galleria commerciale, portando alla scoperta di un pacco di droga nascosto negli slip del giovane.

